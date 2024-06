Armi per raid in Russia Dopo l’ok americano a Kiev si allinea anche Berlino L’Italia resta contraria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Brutte notizie per il Cremlino: al vertice di Praga non solo il sostegno Nato anon vacilla, ma si rafforza.il via libera statunitense all’uso dellemade in Usa sul suolo russo,se solo per la regione di Kharkiv, ieri la Germania – che l’altroieri ha annunciato un altro pacchetto di aiuti militari ada mezzo miliardo di euro – ha superato le sue ritrosie e ha autorizzato l’Ucraina a utilizzaretedesche contro obiettivi militari inha infatti dato il suo nullaosta agli ucraini a usarle per "difendersi dagli attacchi che arrivano da immediatamente oltre confine" come ha annunciato la Cancelleria. La decisione è sulla scorta di quanto deliberato giovedì sera da Biden, la cui scelta è stata spiegata al vertice dei ministri degli Esteri della Nato di Praga dal segretario di stato Anthony Blinken: "Nelle ultime settimane – ha detto – l’Ucraina ci ha chiesto l’autorizzazione a usare leche stiamo fornendo per difendersi da questa aggressione,contro le forze russe che si stanno ammassando sul lato russo del confine e che da lì stanno attaccando l’Ucraina.