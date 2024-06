Al Khelaifi | La Juventus tornerà nell’Eca Il Real è incoerente | ama la Champions ma vuole distruggerla

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) Il presidente del Psg e di Eca Nasser Alha annunciato il ritorno dellanella società dopo che i bianconeri hanno lasciato il progetto Superlega: «Abbiamo accolto la Juve con entusiasmo. È un grande club, con una grande storia. Siamo orgogliosi che stiano tornando». Al: «La. Ilama la, ma» Dopo la riunione del Comitato Esecutivo dell’Eca, Alha rilasciato a Marca le seguenti dichiarazioni: «Li aspettiamo a braccia aperte, vogliamo che siano con noi. Superlega? Due squadreMadrid e Barcellona non possono giocare 20 partite tra di loro. Ho molto rispetto per i due club, per i loro tifosi, ma non ha senso per loro stare in disparte». Si è soffermato sulMadrid: «Hanno vinto tantee vogliono sempre portare a casa la competizione.