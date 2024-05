Tarquinio sulla Nato? Il programma impegna gli eletti che fanno parte del Pd dice Provenzano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sciogliere la? “è un indipendente che ha espresso la sua opinione. La linea del Pd la fa il Pd ed è ribadita nel nostro”. La risposta è di Giuseppe, che in un’intervista rilasciata alla Stampa ha toccato diverse questioni internazionali: dalla Palestina alla, passando per le proteste anti israeliane che in questi mesi stanno coinvolgendo i principali atenei italiani. “Ilglichedel Pd”, ha rispostoquando gli è stato chiesto se, da eletto, dovrà allinearsi alla linea del partito. Il reponsabile estero del Pd ha anche detto che l'Italia dovrebbe fare come Spagna, Norvegia e Irlanda e riconoscere la Palestina. Sulle manifestazioni pro Palestina in corso nelle universitàha detto di vedere "una generazione che sta riscoprendo la politica attraverso una vicenda internazionale che non può che sconvolgere".