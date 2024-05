Tarquini e Cenini col viceministro del Made in Italy

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’avvocato Giovanni, candidato alla guida di una lista civica sostenuta dai partiti del centrodestra, insieme ad Antonio, candidato reggiano per Forza Italia alle elezioni europee, ha incontrato Valentino Valentini,delle Imprese e delin, in visita privata a Reggio. "Una opportunità straordinaria per far conoscere alle eccellenze del tessuto imprenditoriale reggiano, la cui laboriosità, creatività e capacità industriale hanno ottenuto pieno riconoscimento da parte delValentini e del Governo con cui la prossima Amministrazione comunale si impegnerà a lavorare per la costruzione di un programma di adeguata valorizzazione nazionale e internazionale delle imprese reggiane", ha evidenziato(primo da sinistra nella foto, in mezzo ile a destra).