Pony nei parchi e campi estivi con la Scuderia Pan

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – Torna domenica 2 giugno dalle ore 16 alle ore 18 al parco di Villa Severi l'iniziativa "Alla scoperta deicittadini in sella ad un", organizzata dall'adsPan con il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo e con il patrocinio del Coni e del Comitato Fise Toscana. Il progetto dà la possibilità a bambini e ragazzi compresi quelli con disabilità di scoprire il verde deicittadini in sella a. Una sorta di “battesimo della sella”, accompagnati da istruttori qualificati Fise (Federazione italiana sport equestri). Ci sarà anche un tecnico di riabilitazione equestre per consentire di fare questa esperienza anche a bambini e ragazzi con disabilità. Intanto sono aperte allaPan le iscrizioni per iche inizieranno venerdì 7 giugno per proseguire per tutta l'estate con la possibilità per le famiglie di utilizzare i buoni del Comune "Tempo bello".