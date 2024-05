Master of the Universe | il film live action ha trovato il suo He-Man

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nicholas Galitzine è il nuovo He-Man nel prossimoin uscita il 5 Giugno 2026, sull’iconico eroe degli anni’80,Of The. La storia della produzione di questonon è affatto semplice, il progetto era stato presentato quasi due decenni fa da Warner Bros. e Sony, era poi passato a Netflix che nel 2023 a causa di una mancanza di budget ha dovuto cancellarlo dai suoi progetti. Una sceneggiatura che si è ritrovata quindi a saltare fra scrivanie di produttori e mani di registi fino ad arrivare finalmente nella sede di Amazon MGM che ha affidato la regia a Travis Knight, noto per Bumblebee. Nicholas Galitzine in The idea of You, Fonte: Amazon Prime VideoChris Butler è alle prese con la sceneggiatura, non si sa però, se stia lavorando da zero o stia apportando modifiche a quella già esistente.