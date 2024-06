L’Arte della Gioia di Goliarda Sapienza e ora anche di Valeria Golino

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 30 maggio 2024) Leggeredi, scritto tra il ’67 e il ’76 e uscito postumo nel 1998, significa calarsi nella scrittura ineguagliabilesua autrice e nelle azioni più spudoratesua protagonista. Una volta incontrata Modesta, bambina di 4 anni nella Valle del Bove, sull’Etna, è difficile lasciarla andare dopo le oltre 500 pagine del romanzo, in cui la seguiamo in convento e a villa del Carmelo, dimora dei Brandiforti, ospite prima e padrona poi, quindi a Catania, attraversare la Grande Guerra e il ventennio fascista, la prigionia e le vicissitudinisua grande famiglia. In mezzo, stupri, omicidi e grandi amori, in nome di unanegata per nascita ma conquistata per volontà. Né eroina né anti-eroina, Modesta è un’anticonformista nella Siciliaprima metà del secolo, che torna protagonista con la sua fluidità sessuale e la sua anarchia in giorni funestati da un linguaggio feroce (non ultimo quel “frociaggine” uscito dalla bocca di Papa Francesco I) e da attacchi sempre più incalzanti all’autodeterminazione femminile.