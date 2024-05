Il tabellone di Sinner al Roland Garros | insidie e teste di serie dal 3° turno alla semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ieri si sono completati soltanto cinque incontri del secondodelprincipale di singolare maschile del2024 di tennis, ma il cammino dell’azzurro Jannik, numero 2 del mondo, e per questo accreditato della seconda testa di, conosce già il prossimo ostacolo. Nel primol’azzurro ha eliminato lo statunitense Christopher Eubanks ed al secondoha superato il transalpino Richard Gasquet, in ogni caso senza lasciare set per strada. Ai sedicesimi ora lo attende il russo Pavel Kotov, il quale ha prima battuto il britannico Cameron Norrie, numero 32, e poi ha eliminato l’elvetico Stan Wawrinka. All’altezza degli ottavi di finale per Jannikè saltata la possibile sfida contro il cileno Nicolas Jarry, numero 16 del seeding, anch’egli fuori all’esordio, e così il più accreditato per un eventuale scontro con l’azzurro è diventato l’argentino Sebastian Baez, testa dinumero 20.