Armato di coltello perseguita la ex. I carabinieri salvano la donna

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ha violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie, il cinquantanovenne arrestato daidi Jolanda di Savoia. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Una, originaria del rodigino, stava percorrendo la strada Gran Linea, quando si è accorta di essere seguita in auto da un uomo. Si trattava dell’ex marito: verso l’uomo, infatti, era stato emesso un’ordinanza del Tribunale di Rovigo che lo obbligava a mantenere una distanza di almeno 500 metri dallae ad astenersi dal frequentare ambienti e luoghi abitualmente da lei frequentati. Sono stati attimi di paura per lache, subito, ha contattato la Centrale operativa deidi Copparo: il militare all’altro capo del telefono le ha dato indicazioni per raggiungere la Stazionedi Jolanda di Savoia, e provveduto anche ad inviare alcune pattuglie sul posto.