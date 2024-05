Take time for yourself è il nuovo singolo de Il Giardino dei Pini

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 28 maggio 2024) Da venerdì 31 maggio 2024 sarà in rotazione radiofonica “FOR”, ilde ILDEIgià disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 maggio. “for” è un brano che invita a prendersi del tempo per sé stessi e per stare con i propri amici, ribellandosi alla vita frenetica. Le ore dei nostri giorni sono scandite da innumerevoli impegni, trasformando la nostra esistenza in una continua corsa contro il tempo. La musica della canzone è caratterizzata dalla contrapposizione di un ritmo incalzante e funky nelle strofe, mentre le sonorità aperte e distese del bridge e del ritornello rappresentano il desiderio di rilassarsi, mettendo da parte impegni e preoccupazioni. Commenta la band a proposito del brano: “There’s no reason to go crazy for no matter,for”.