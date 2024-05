Meloni a De Luca | Sono quella str za

(Di martedì 28 maggio 2024) 15.23 "Presidente Destr...za della, Come sta?". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, ha salutato al suo arrivo a Caivano il governatore della Campania, De. Dopo la stretta di mano, il governatore Deha risposto: "Benvenuta, bene di salute". Il video dell'insolito saluto è divenuto virale sul web. L'episodio è collegato a quanto avvenuto il 16 febbraio, quando in un video trasmesso da La7 si vedeva Dedefinire "str..za" la premier, dopo un corteo contro l'autonomia differenziata.

Botta e risposta significativo tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania De Luca a Caivano . Duro faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore della Campania De Luca nel corso dell’inaugurazione del centro sportivo di Caivano . In un ... notizie

Camminata sicura e una stretta di mano che non lascia intravedere esitazione alcuna. Poi la frase: «Presidente De Luca , quella str… della Meloni» . Così il premier ha salutato oggi il presidente campano dopo il video dello scorso febbraio il cui De Luca , riferendosi a premier, sottolineava: “lavora ... panorama

Caivano, Meloni a De Luca: io a passeggio Se il risultato è questo magari... - Caivano, meloni a De luca: io a passeggio Se il risultato è questo magari... - Caivano (Na), 28 mag. (askanews) - "Voglio dire senza polemica al presidente Vincenzo De luca che ieri ha definito quella di oggi 'una passeggiata del governo', che se tutte le volte che la politica ... libero

Caivano, Meloni a De Luca: "Continueremo a passeggiare e a portare risultati" - Caivano, meloni a De luca: "Continueremo a passeggiare e a portare risultati" - (LaPresse) "Voglio dire, senza polemiche, al presidente della Regione Campania De luca, che ieri parlava di questa giornata come una passeggiata ... stream24.ilsole24ore

Caivano, Meloni a De Luca "Sono la stronza, come va" - Caivano, meloni a De luca "Sono la stronza, come va" - CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) - “Presidente De luca, quella stronza della meloni. Come sta”. Così il presidente del Consiglio Giorgia meloni ... stream24.ilsole24ore