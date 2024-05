Fim-Cisl ancora lontani su parte salariale con MSC

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) "per quanto riguarda laproposta di MSC. Rispetto all'ultimo incontro c'è stata la volontà di aggiungere un superminimo collettivo,molto distante da quello che chiediamo e che non è altro che il riconoscimento di aumenti collettivi consolidati nel tempo in Wartsila. Siamo consapevoli che Msc non è Wartsila, le attività industriali e le marginalità differenti e soprattutto che l'attività produttiva si avvierà almeno tra 2 anni, ma il differenziale retributivo èimportante". Lo scrive in una nota Alessandro Gavagnin, segretario triestino della Fim-al termine dell'incontro oggi tra Msc e sindacati sul dopo Wartsila. "Al tavolo ci è stato comunicato che l'accordo tra Wartsila e Msc è via definizione - ha proseguito Gavagnin - e ci sono aperture rispetto al welfare (sanità integrativa, pensione integrativa e circolo vengono confermati) mentre l'integrazione del costo mensa è da discutere".