(Di lunedì 27 maggio 2024) Aappuntamento con, la festa di Radioche per tutte le giornate di8 eanimerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace con tanta musica, sport e intrattenimento per un evento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di, dalle 16 alle 19, al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco disi accende a sorpresa Capital Live, un nuovo palco all’interno della festa di Radio: un evento a ingresso completamente libero e gratuito, realizzato in collaborazione con Radio Capital, con imperdibili esibizioni di Colapesce Dimartino, Diodato, Jack Savoretti, Joan Thiele, Lucio Corsi, Tiromancino, Vasco Brondi. Ad aprire e chiudere i concerti al Palco Capital due dj set esclusivi, rispettivamente con Andrea Prezioso e Mixo e DeGe (Luca De Gennaro), sempre a cura di Radio Capital.

Torna a Milano, all’Arco della Pace il Radio Deejay Party : da Emma ai The Kolors ma non solo. E poi la disco con Bob Sinclair… Manca solo un mese a Party LIKE A Deejay 2024, l’attesa grande festa di Radio Deejay che sabato 8 e domenica 9 giugno animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace ... dailymilan

Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano ospitano il Party Like A Deejay , due serate di concerti con Tananai , Geolier , Bob Sinclar , Mahmood e tanti altri L’evento, realizzato in collaborazione con Radio m2o, sarà il gran finale di Party Like A Deejay 2024 , la straordinaria festa di Radio ... spettacolo.eu

Tutto pronto per il Party Like A Deejay 2024 , la straordinaria festa di Radio Deejay che sabato 8 e domenica 9 giugno animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un evento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del ... superguidatv

Party like a Deejay 2024 sabato 8 e domenica 9 giugno a Milano. Chi ci sarà - party like a deejay 2024 sabato 8 e domenica 9 giugno a Milano. Chi ci sarà - La festa di Radio deejay animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace con musica, sport e intrattenimento ... msn

Lazza e la fidanzata Greta Orsingher svelano il sesso del primo bebé: il video del gender reveal - Lazza e la fidanzata Greta Orsingher svelano il sesso del primo bebé: il video del gender reveal - Il rapper aveva annunciato solo poche settimane fa la gravidanza della compagna con una foto della prima ecografia ... deejay

Legge contro i rave party, in corso una manifestazione di protesta a Roma [VIDEO] - Legge contro i rave party, in corso una manifestazione di protesta a Roma [VIDEO] - AGI - Un centinaio di ragazzi protesta a Roma, in via Ostiense, contro la legge del governo che punisce i rave party, sfilando in corteo dietro a un camion variopinto con un pupazzo di cartapesta che ... msn