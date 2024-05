Zilliacus elogia | Zhang - lavoro fantastico I tifosi dell’Inter devono ringraziarlo

Thomas Zilliacus è tornato alla carica per e sta pressando Zhang per la cessione dell’Inter. L’uomo d’affari finlandese ha anche svelato un clamoroso retroscena Thomas Zilliacus non molla e continua a pressare Steven Zhang, presidente dell’Inter, per quanto concerne la cessione della società nerazzurra. dailymilan

Zilliacus: “Tifosi Inter ringrazino Zhang, persona eccezionale. E lavoro fantastico” - zilliacus: “Tifosi Inter ringrazino zhang, persona eccezionale. E lavoro fantastico” - Le parole dell'imprenditore, e si dice interessato ad acquistare il club nerazzurro, sulla lettera d'addio dell'ormai ex presidente zhang ... fcinter1908

Oaktree cede subito l’Inter Arriva l’annuncio sull’offerta - Oaktree cede subito l’Inter Arriva l’annuncio sull’offerta - Questa raccomandazione potrebbe valere per il nuovo possibile proprietario dell’Inter, Thomas zilliacus. Il nome del finlandese viene accostato da diversi mesi a quello dell’Inter e – dopo l’addio di ... spaziointer

Zilliacus: “Ora procedo all’offerta per l’Inter, struttura come Real e Bayern. Tifosi saranno azionisti” - zilliacus: “Ora procedo all’offerta per l’Inter, struttura come Real e Bayern. Tifosi saranno azionisti” - 'Per me il club è uguale ai tifosi, se non ci sono tifosi non c'è club. Voglio avere un dialogo con i tifosi. Per una parte dell'anno vivo in Italia, a 45 minuti da San Siro'. Oaktree, contattata da M ... informazione