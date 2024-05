Verona-Inter 2-2 al 45? - Arnautovic in serata di grazia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Termina sul punteggio di 2-2 il primo tempo di, sfida valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti BOTTA E RISPOSTA – Primo tempo frizzantino quello di, con le due squadre libere di giocare senza pressioni dopo gli obiettivi stagionali ampiamente raggiunti. E questo si riflette in campo e sul punteggio, con la gara che si sblocca dopo solo 10 minuti: rinvio della difesa di casa, Yann Bisseck di testa libera e lancia Markoche si beve in velocità Diego Coppola e, davanti a Perilli, con freddezza mette in rete il pallone dello 0-1. I nerazzurri sembrano in controllo della partita, ma pochi minuti dopo gli scaligeri orchestrano una ripartenza letale che mette Noslin davanti alla porta difesa da Audero: tocco facile e gol dell’1-1 che vale il pareggio.