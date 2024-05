Serie A - retrocede il Frosinone

(Di domenica 26 maggio 2024) 22.45 Empoli e Udinese vincono e restano in . Nello spareggio salvezza dello 'Stirpe' preme il, ma Okaye para tutto e Soulé su punizione centra la traversa Nella ripresa ciociari colpiscono il palo con Brescianini, prima del vantaggio Udinese firmato da Davis,0-1 (76'). Al 'Castellani' toscani avanti al 13', Gyasi da destra mette in mezzo per Cancellieri che batte Svilar. Pari Roma a fine 1° tempo: cross di Angelino per la testa di Aouar (46'). In pieno recupero il 2-1 di Niang che vale la A (93').

Frosinone , 26 maggio 2024 - Allo Stirpe Frosinone e Udinese si giocano la permanenza in Serie A. I ciociari sono al 16 posto in classifica con 35 punti, i friulani sono sotto di due lunghezze; dietro di loro, pronto all'eventuale sorpasso all'ultima curva in caso di vittoria contro la Roma, c'è ... sport.quotidiano

Empoli , 26 maggio 2024 – sarà ancora serie A. Battendo 2-1 la Roma , l’ Empoli scrive una delle pagine più belle della sua storia: la terza salvezza consecutiva nel massimo campionato. Per la prima volta, giocherà 4 tornei di A di fila. La terza squadra retrocessa in B è il Frosinone , sconfitto 1-0 ... sport.quotidiano

(Adnkronos) – L' Empoli batte 2-1 la Roma nell'ultima giornata della Serie A e si salva con il successo allo scadere . Il Frosinone perde in casa per 1-0 contro l'Udinese e retrocede in Serie B con Salernitana e Sassuolo: sono gli ultimi verdetti del 38esimo e ultimo turno del campionato. Il ... periodicodaily

Niang all'ultimo respiro, Roma ko ed Empoli salvo - Niang all'ultimo respiro, Roma ko ed Empoli salvo - I toscani restano in serie A grazie al 2-1 sui giallorossi EMPOLI (ITALPRESS ... Al 'Castellani' il 2-1 degli uomini di Nicola condanna alla retrocessione il frosinone, che allo 'Stirpe' ha perso 1-0 ... sport.tiscali

Serie A - Frosinone-Udinese 0-1: Davis al 76'. Friulani di Cannavaro salvi, ciociari di Di Francesco in B - serie A - frosinone-Udinese 0-1: Davis al 76'. Friulani di Cannavaro salvi, ciociari di Di Francesco in B - Quattro partite in programma alle 20.45, che chiuderanno il campionato e decideranno l'ultima squadra retrocessa.... Poco alla volta tutti i tasselli delle panchine di serie… Leggi ... informazione

Serie A, Il Frosinone in Serie B: epilogo amaro per Barrenechea, Soulé e Kaio. Udinese ed Empoli salve. La classifica aggiornata - serie A, Il frosinone in serie B: epilogo amaro per Barrenechea, Soulé e Kaio. Udinese ed Empoli salve. La classifica aggiornata - In attesa del recupero tra Atalanta e Fiorentina, il campionato ha emesso i suoi verdetti nella zona bassa della classifica: la terza retrocessa è il frosinone di Soulé, Barrenechea ... tuttojuve