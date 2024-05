Scontro frontale nella notte a Suisio | almeno 4 feriti

Castelfiorentino (Firenze), 25 maggio 2024 - Scontro frontale questo pomeriggio tra un’auto e uno scooter a Dogana, frazione di Castelfiorentino. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in via Lorenzo Milani, una strada di campagna dalla carreggiata piuttosto stretta e in un tratto dove la via fa una ... lanazione

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di due feriti il bilancio di uno Scontro frontale avvenuto questa notte nel territorio di Limatola sulla strada provinciale 119. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Volkswagen Golf e una Fiat Panda. Entrambi i conducenti, un 21enne e un ... anteprima24