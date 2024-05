Sassuolo - le pagelle di CM | Viti di giustezz - Cragno super

(Di domenica 26 maggio 2024) Lazio –1-17: parata sensazionale su Kamada al 30`. Un paio di uscite buone per dare sicurezza ai compagni Erlic 6: bene.

