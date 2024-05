Michelotti - incontri in provincia

(Di domenica 26 maggio 2024) Campagna elettorale sempre più fitta in vista del voto europeo. Francesco, deputato e coordinatorele di Fratelli d’Italia, domani sarà ininsieme al sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto e al sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro. Alle 10.30 a Montepulciano visita alla Polizia stradale insieme al sottosegretario Ferro. Alle 11.30 a Chianciano Terme incontro con gli imprenditori insieme al sottosegretario Bergamotto, la deputata Letizia Giorgianni e il candidato sindaco Andrea Marchetti. Alle 13 a Sinalunga incontro con gli imprenditori insieme al sottosegretario Bergamotto e al candidato sindaco Mattia Savelli. Alle 15.30 a Poggibonsi Incontro con le associazioni di categoria e gli imprenditori nella sede di Cna con il sottosegretario Bergamotto e il candidato sindaco Angela Picardi. Intanto in Valdelsa Lorenzo Grassini, candidato di Forza Italia alle Europee, ha incontrato a San Gimignano Antonio Lavecchia e a Casole d’Elsa Alfio Barbagallo.

