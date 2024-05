Calciomercato Milan – Leao via? Colpo da novanta per il suo erede

Panchina Milan, non ci sono più dubbi: “Il prescelto è lui” - Panchina milan, non ci sono più dubbi: “Il prescelto è lui” - Le dichiarazioni del giornalista non lasciano dubbi in merito alla prossima panchina del milan. Ormai tutto appare davvero deciso ... milanlive

Milan-Salernitana 3-3, Pioli saluta con un pareggio - milan-Salernitana 3-3, Pioli saluta con un pareggio - milanO (ITALPRESS) – Il milan chiude la stagione con un pareggio. La squadra rossonera non va oltre un 3-3 contro la Salernitana nel match del Meazza valevole per la trentottesima ed ultima giornata d ... lagazzettadelmezzogiorno

Calcio, la Juventus torna alla vittoria con Chiesa e Fagioli. Milan-Salernitana 3-3 in Serie A - Calcio, la Juventus torna alla vittoria con Chiesa e Fagioli. milan-Salernitana 3-3 in Serie A - La Juventus ha sconfitto il Monza per 2-0 nell'anticipo della 38ma giornata di Serie A. I bianconeri hanno blindato il risultato nel cuore del primo tempo ... oasport