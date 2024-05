WWE | Il nuovo QR Code apparso a SmackDown indica i primi nemici di Uncle Howdy

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 25 maggio 2024) Durante la puntata di ieri di, trasmessa dal Jeddah Superdome di Jeddah, in Arabia Saudita, un altro QRsullo schermo. Quando è stato scansionato, ha indirizzato gli spettatori a una pagina web piena di bottoni criptici. Il mistero continua Ogni pulsante rivelava messaggi inquietanti quando veniva cliccato, ma la sezione più intrigante era intitolata “Il figliol prodigo”. Cliccandolo si visualizzava un testo che suggeriva che una forza oscura era a conoscenza dell’identità di qualcuno e lo stava aspettando dall’altra parte: “So che sei tu. Sulla via del ritorno a casa La lepre illuminerà il tuo cammino. Io ti aspetterò dall’altra parte”. Per la cronaca, da settimane si vocifera che dietro questi misteriosi messaggi e indizi ci sia, che allude al suo imminente ritorno in WWE con la sua forza oscura. Quest’ultimo indizio suggerisce fortemente che il primo obiettivo disarebbe nientemeno che il “Figliol Prodigo” della compagnia, l’attuale Undisputed WWE Champion, Cody Rhodes.