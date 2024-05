Strage di piazza della Loggia | la bomba che ferì la democrazia E dopo 50 anni altri due processi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Brescia – Il 28 maggio 1974 nel cuore di Brescia, mentre era in corso una affollata manifestazione sindacale contro la recrudescenza di atti violenti di matrice fascista, esplose unache uccise otto persone – Giulietta Banzi, Livia Bottardi, Clementina Calzari, Alberto Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti e Vittorio Zambarda – e neoltre cento. È trascorso mezzo secolo da quella mattina, un tempo lungo il quale la macchinagiustizia ha macinato sette inchieste e 18– il 17esimo e il 18esimo stanno per iniziare – con 32 imputati. Un tempo che ha permesso di cristallizzare una verità che ormai non è più solo storica, ma giudiziaria: a firmare la, in piena epoca‘strategiatensione’, fu la destra eversiva degli ex ordinovisti, in una ‘relazione pericolosa’ con pezzi di forze dell’ordine, di servizi segreti e di apparatiNato deviati, pronti a tutto pur di rovesciare il regime democratico e instaurare un potere forte.