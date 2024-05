Sale a 27 morti il bilancio del rogo in un luna park in India

(Di sabato 25 maggio 2024) È salito ad almeno 27ildi un "enorme incendio" scoppiato in un parco divertimenti nell'ovest dell'. Lo hanno reso noto i funzionari locali al Times of, precisando che molte vittime sono bambini. Le stesse fonti temono che altre persone possano essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Le fiamme e un'enorme cappa di fumo hanno coperto buona parte della struttura a Rajkot, nello stato occidentale del Gujarat. La causa dell'incendio deve ancora essere determinata, ma il primo ministro del Gujarat, Bhupendra Patel, ha reso noto che è stata chiamata una "squadra investigativa speciale". .

