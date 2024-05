LIVE Savona-Pro Recco 0-0 - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | inizia il primo quarto!

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.24 Espulsione per Figlioli. 7.55il! Pallone alla Pro. 20.40 Proè la favorita anche aper la vittoria. 20.35deve vincere per portare tutto a gara-3. 20.30 Il via delè fissato per le 20.45 20.25 L’andata a, è finita con il risultato di 8-5 per la Pro. 20.20 Buonasera e benvenuti alladi gara-2 tra-Pro. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-Pro, A1deve vincere per arrivare a gara-3. La Promette in mostra la sua potenza e conquista gara 1 della finale scudetto a Punta Sant’Anna, battendo la Rari Nantesper 8-5. Davanti a 800 spettatori, i campioni d’Europa e d’Italia in carica hanno dominato, portandosi in vantaggio per 4-0 nei primi nove minuti e mezzo, grazie a una difesa impenetrabile.

