Eroina nascosta in un pacchetto di sigarette | 63enne ai domiciliari

(Di sabato 25 maggio 2024) Comunicato Stampa I Carabinieri della Compagnia di Benevento, a seguito mirato servizio controllo del territorio, in città e in provincia, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno controllato un veicolo nel territorio del Comune di Apice (BN). I … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. .

Nove milioni di bambini morti ogni anno non fanno notizia - Nove milioni di bambini morti ogni anno non fanno notizia - Editoriale - Perché contestiamo il G7 - Come pacifisti siamo indignati perché le risorse che potrebbero salvare quei bambini ci sono. Basterebbe una riduzione del 5,7% delle spese militari dei G7 per ... peacelink