Il programma Umbria Jazz si svela a Milano

(Di venerdì 24 maggio 2024) E’ l’atmosfera raffinata e avvolgente del Blue Note diad accogliere la presentazione ufficiale di2024. Trasferta meneghina ieri per i vertici del festival, il direttore artistico Carlo Pagnotta e il presidente Gian Luca Laurenzi che insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore Cristina Bertinelli per il Comune di Perugia, l’ad di RadioMediaset Paolo Salvaderi coordinati da Nick The Nightfly hanno raccontato nomi, novità e tratti distintivi dell’edizione numero 51, in scena a Perugia dal 12 al 21 luglio.to anche il manifesto ufficiale, l’opera “Del disegno… l’oro” di Gianni Dessì. Imponenti i numeri con 12 palchi, 87 band, 580 artisti, 238 eventi e circa 330 ore di musica. E poi c’è la bellezza del Festival, "costruita dalla sovrapposizione di qualità musicale, formula, ambienti". Con l’edizione 2024, si è detto ieri, "inaugura un nuovo ciclo, ma in continuità con la formula del cinquantesimo anniversario e senza mai derogare dalla ricerca della qualità".

Jazz goes to the Museum. Dopo l’Arena Santa Giuliana e il teatro Morlacchi, Umbria jazz svela anche il programma dei concerti che si terranno alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria. Anche quest’anno la musica di UJ torna così "in una delle location più prestigiose ed evocative di Perugia e dell’Umbria – annuncia il Festival –, nel museo dove è custodita la grande grande arte del Medioevo e del Rinascimento". lanazione

