(Di venerdì 24 maggio 2024) Nicolasttore tecnico della, ha parlato ai canali ufficiali viola: `Tre anni... Per me Firenze e laso.

La Fiorentina studia le mosse per la riorganizzazione del comparto dirigenziale in vista della prossima stagione. In particolare, al vaglio. calciomercato

Fiorentina, il dt Burdisso lascia: "Posso solo dire grazie, spero che ci ritroveremo in futuro" - fiorentina, il dt burdisso lascia: "Posso solo dire grazie, spero che ci ritroveremo in futuro" - Nicolas burdisso, direttore tecnico della fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola: `Tre anni... Per me Firenze e la fiorentina sono stati una seconda ca. calciomercato

MERCATO - Fiorentina, ci siamo per l'arrivo di Goretti come direttore sportivo, Burdisso andrà via - MERCATO - fiorentina, ci siamo per l'arrivo di Goretti come direttore sportivo, burdisso andrà via - Nel giro di un paio di giorni Roberto Goretti definirà il suo accordo con la fiorentina e sarà lui il dirigente a prendere il posto di Nicolas burdisso, che lascerà la società viola a giugno. Nel lavo ... napolimagazine

La Reggiana saluta Goretti: lo aspetta la Fiorentina - La Reggiana saluta Goretti: lo aspetta la fiorentina - Ora lo aspetta la fiorentina per il post burdisso. Questo il comunicato con cui la Reggiana ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto che legava Goretti al club granata: "AC Reggiana ... gianlucadimarzio