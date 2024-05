Tempesta nel Lodigiano - grandine e forte vento | raffica di allagamenti a Cavenago d' Adda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lodi, 23 maggio 2024 – Violentasi abbatte suldi interventi dei vigili del fuoco per. Dopo ilatmosferico, avvenuto nella prima serata del 22 maggio 2024 e che si è abbattuto in diverse zone del, con pioggia intensa, forti raffiche die una abbondante grandinata, le richieste di aiuto, alle squadre di emergenza, sono state numerose. In poche ore, nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2024, le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo, hanno fatto la spola, in diverse abitazioni private diD'. Alcuni locali si sono infatti allagati perché non hanno retto alla "bomba" d'acqua. In particolare ci sono stati sette interventi. Si sono concentrati tra le 19:30 del 22 maggio 2024 e le 21. Si tratta di prosciugamenti o danni d'acqua segnalati ad'in via Roma, in via Santuario e via De Gasperi.