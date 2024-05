Spese - bilanci e debiti | tutti i numeri dell' Inter di Zhang

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) Guidare l'per otto anni, dal 2016 al 2024, è costato alla famigliapoco meno di 900 milioni di euro. La cifra esatta, al netto di altri apporti che potrebbero emergere nella lettura delo che si chiuderà il prossimo 30 giugno, è di 893.531.765 euro divisi tra denaro speso per prelevare il club dall'indonesiano Thohir, aumento di capitale iniziale, finanziamenti sotto forma di prestiti poi convertiti in capitale e le sponsorizzazioni collegate alla casa madre Suning che nella prima fase'era cinese hanno rafforzato il fatturatoa società. Una montagna di soldi che difficilmente tornerà in tasca a, qualunque sia l'esitoa perizia che determinerà il valoree quanto Oaktree dovrà riconoscere come differenza tra il debito non ripagato e il fair value al netto deifinanziari. La traiettoria di Suning alla guidaè spaccata in due metà precise.