Mad for Science - liceo Terragni di Olgiate Comasco | Vincere emozione fortissima

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Torino, 23 mag. (Adnkronos(Labitalia) – E? ilscientifico G.di(CO) il vincitore del primo premio all?ottava edizione di Mad for, concorso nazionale promosso dalla Fondazione Diasorin, con il progetto ‘Pla: un futuro sostenibile?’. Il team di studenti delha vinto 75 mila euro per implementare il proprio biolaboratorio a partire dall?anno scolastico in corso.?Il progetto – commentano, a margine della premiazione, gli studenti delG.Speranza Avino, Noemi Caputo, Marco Bonardi, Giovanni Gaion, Beatrice Mauri e la professoressa Silvia Boi – riguarda una bioplastica che viene utilizzata dalle stampanti 3D, ci aspettiamo che in futuro sia molto presente nei rifiuti. Prevede tre possibili destini per questa plastica e come possibilmente verrà riciclata, compostata o si biodegraderà nell’ambiente. Come abbiamo ribadito nella nostra presentazione, possiamo notare come gli animali acquatici spesso vengano danneggiati dalla tossicità presente nei mari a causa delle bioplastiche, ad esempio le tartarughe; sappiamo della presenza, purtroppo, di vere e proprie isole di plastica nei nostri oceani.