L’Inter a Oaktree - Collovati rassicura i tifosi | C’è un elemento di continuità

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 23 maggio 2024) Fulvioin esclusiva ai nostri microfoni: “L’esperienza di Zhang alpuò essere considerata positiva. E sudico…”. Da poco più di 24 oreè diventata di proprietà di. Con un comunicato ufficiale il fondo americano ha annunciato la volontà di escutere il pegno e prendere la maggioranza del club dalle mani di Zhang. Un cambio che, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe portare ad una rivoluzione societaria. Anzi, gli statunitensi pensano di affidare un ruolo ancora più centrale a Marotta e si valuta anche la figura di Zanetti per il ruolo di presidente (in corsa anche l’amministratore delegato ndr). Fulvioin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaDi tutto questo ne abbiamo parlato con uno che conosce molto bene l’ambiente nerazzurro: Fulvio. L’ex centrocampista, infatti, ha trascorso quattro stagioni conmettendo a referto oltre 100 presenze.