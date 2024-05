Gasperini-Napoli - Percassi gela De Laurentiis | Resta all’Atalant - zero dubbi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Antonio, presidente dell’Atalanta, ha confermato che Gian Pierorimarrà sulla panchina dei bergamaschi nella prossima stagione. Brutte notizie per Aurelio Dee ilnella corsa a Gian Piero. Dopo la vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen, il presidente dell’Atalanta Antonioha infattito le speranze dei partenopei di accaparrarsi il tecnico di Grugliasco.chiude al: “” Intervistato da Rai Sport,è stato categorico sul futuro di: “Non hosu, checon noi“. Parole che sembrano non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni. Il numero uno dei bergamaschi ha poi aggiunto: “Ci incontreremo e discuteremo ancora, ma questo trofeo ci aiuterà a continuare insieme“. Un chiaro segnale di come l’Atalanta voglia proseguire il proprio ciclo vincente conalla guida.