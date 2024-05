G7 di Stresa - tutto pronto per i big 7 delle finanze | chi ci sarà e di cosa si parlerà

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024)per il G7 di, il nuovo appuntamento economico internazionale in occasione della presidenza italiana del summit. Durante l’incontro sul Lago Maggiore i ministrie i governatoribanche centrali dei Paesi del G7 si riuniscono per la ministeriale. I lavori sono presieduti dal ministro dell’Economia e, Giancarlo Giorgetti, e dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Vediamo nel dettaglio disiin questa due giorni e quali saranno i temi al centro dell’agenda politica. G7 di: le date e i temi Il G7 disi svolge venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024, anche se il via informale è nella serata di mercoledì con la consueta cena di gala. L’obiettivo dei lavori sono le priorità già al centroprecedenti riunioni. In particolare, il sostegno all’Ucraina e gli asset finanziari russi, il tema dell’Intelligenza artificiale (proprio in questi giorni è stato siglato il primo accordo, il regolamento europeo AI Act), il sistema dell’economia globale,banche multilaterali di sviluppo e della tassazione internazionale, ma anche le iniziative su salute e finanza.