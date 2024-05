Milan-Salernitana - in campo con la nuova maglia | iniziativa prima della partita

Milan-Salernitana, la scheda dell'arbitro Di Marco: prima direzione con i granata - milan-salernitana, la scheda dell'arbitro Di Marco: prima direzione con i granata - Per la sfida tra Milan e Salernitana, gara valida per la 38a giornata di campionato in programma sabato 25 maggio alle 20:45, è stato designato come direttore di gara il signor Davide Di ... tuttosalernitana

Arbitro Milan Salernitana: designato il fischietto del match di San Siro - Arbitro Milan Salernitana: designato il fischietto del match di San Siro - L’AIA ha designato i fischietti per l’ultima giornata della Serie A 2023-24. Ecco l’arbitro di Milan Salernitana Attraverso un comunicato ufficiale, l’AIA ha reso note quelle che sono le designazioni ... milannews24

News Milan, offerta improvvisa dalla big europea: si può chiudere già a breve la cessione - News Milan, offerta improvvisa dalla big europea: si può chiudere già a breve la cessione - News Milan, il giocatore è a serio rischio cessione: la big europea ha inviato un'offerta davvero importante per sbloccare la trattativa. spaziomilan