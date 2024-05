Macron in Nuova Caledonia dopo le proteste | cosa succede nell’ex colonia francese

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dalla metà del mese di maggio in, una exora territorio d’oltremare, sono scoppiate alcuneche si sono trasformate in scontri armati con la polizia locale. Interi quartieri della città principale della regione, Nouméa. La situazione si è calmata e il presidente Emmanuelè volato nell’arcipelago nella notte tra il 21 e il 22 maggio. La ragione dietro alleè una riforma della costituzione locale che prevederebbe l’allargamento del diritto di voto a circa 25mila francesi stabilitisi da almeno 10 anni in. A questa riforma si oppongono alcuni gruppi indigeni, soprattutto quello dei Kanak, che ha capeggiato i recenti referendum per l’indipendenza, tutti falliti anche se con percentuali molto incerte. La questione dell’indipendenza dellariguarda però anche l’influenza di Cina e Usa nella regione e le sue ampie riserve di nichel.

