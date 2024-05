Il tè - molto più di una coccola pomeridiana | perché ha salvato la vita agli inglesi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il tè è unairrinunciabile per gli. Uno studio ha evidenziato che potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nella storia del Paese salvando vite.

Se ti siedi qui al ristorante, rischi che il conto sia più salato - ... perché no, anche da soli, per concedersi una piccola coccola. E magari qualche piccolo peccato di ... Lo studioso, infatti, ha spiegato ai media inglesi come evitare un conto troppo salato a fine pasto, ...

Se ti siedi qui al ristorante, rischi che il conto sia più salato - ... perché no, anche da soli, per concedersi una piccola coccola. E magari qualche piccolo peccato di ... Lo studioso, infatti, ha spiegato ai media inglesi come evitare un conto troppo salato a fine pasto, ...