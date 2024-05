Ha abusato di una bambina di undici anni | babysitter di Torino condannato a 3 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tredi carcere per violenza sessuale. È la condanna inflitta dal tribunale dia un uomo, 42enne,, di nazionalità colombiana per aver violentato unadi 11, amica di una delle bimbe che gli erano state affidate. All’udienza preliminare, l’imputato – difeso dall’avvocato Paola Savio – aveva scelto il rito abbreviato che prevedeva la riduzione di un terzo della pena. Il pubblico ministero Barbara Badellino aveva chiesto una condanna a quattrodi carcere. Quando sono emerse le accuse, nel 2022, il, che lavorava per diverse famiglia della “Bene”, si era reso irreperibile e aveva deciso di tornare in Colombia. Poi, con un mandato di cattura internazionale, il 42enne era tornato in Italia ed è stato arrestato. La piccola vittima delle violenze non voleva più andare nella casa in cui lavorava il colombiano, una villa nella collina torinese e la madre e il padre avevano iniziato a preoccuparsi.