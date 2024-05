Ma quale regime Pera non fa sconti a Segre e smonta tutte le balle sul premierato

(Di martedì 21 maggio 2024) Marcellonon ci sta. E risponde per le rime a Lilianasul. «Ilnon è ildel capo della tribù, ma una forma di governo democratica, sono perciò stupito dall'opposizione. Il Pd dimentica la sua storia recente, perché i socialisti riformisti hanno elaborato buoni progetti di, da quello di Cesare Salvi in poi», le parole dell'ex presidente del Senato intervenendo in Aula sul, con implicito riferimento all'intervento in discussione generale suldella senatrice a vita, che aveva parlato proprio di rischi di involuzione del sistema («Non tutto può essere sacrificato in nome dello slogan 'scegliete voi il capo del governo'. Anche le tribù della preistoria avevano un capo, ma solo le ...

Premierato, Pera: rischi incostituzionalità, avere coraggio cambiarla - premierato, Pera: rischi incostituzionalità, avere coraggio cambiarla - Roma, 21 mag. (askanews) – “Il premierato non è il regime della tribù, è una forma di democrazia come altre”, “sono molto stupito dall’opposizione che viene fatta a questo ddl, soprattutto dalla sinis ... ildenaro

Premierato, Pera replica al terrore sparso da Segre: nessun regime da capo tribù - premierato, Pera replica al terrore sparso da Segre: nessun regime da capo tribù - Marcello Pera non ci sta. E risponde per le rime a Liliana Segre sul premierato. «Il premierato non è il regime del capo della tribù, ma una forma di governo democratica, sono perciò stupito ... iltempo

Il premierato non è la legge Acerbo. Rispettoso dissenso da Liliana Segre - Il premierato non è la legge Acerbo. Rispettoso dissenso da Liliana Segre - L’anticamera di un regime. Perfino peggio della legge Acerbo, voluta da Mussolini nel 1923 per garantire al Fascismo una base parlamentare. Purtroppo, verrebbe da dire, non c’è bisogno del premio per ... huffingtonpost