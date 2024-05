Johansson | ChatGPT ha copiato mia voce

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 21 maggio 2024) 4.18 Scarlettminaccia un'azione legale contro OpenAI, accusandola di averla suadopo che l'attrice ha rifiutato di "concederla in licenza". "Quando l'ho sentita, ero scioccata,arrabbiata e incredula.Laera così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza", ha dettoin una nota al Washington Post. La disputa con la star di Hollywood è solo l'ultimo grattacapo per Sam Altman,l'amministratore delegato della società a cui fa capo