Andare a canestro Nello sport e nella vita

(Di martedì 21 maggio 2024) I social servono anche a questo, ad avere un maestro d’eccezione a portata di clic. È il caso di Linton Johnson, ex giocatore Nba, americano di nascita ma italiano d’adozione, che oggi insegna ai ragazzi come "mettersi in gioco". È una star su Tik Tok e Instagram, dove dispensa consigli su come esercitarsi sui rimbalzi o a saltare per una schiacciata. Suggerimenti preziosi, ma Linton Johnson è qualcosa di più di un semplice content creator, perché le sue, disseminate in modalità social, non sono solo lezioni di. Il suo slogan è "Get in the game!" e insegna ai ragazzi come "mettersi in gioco". "Per loro sono come un fratello maggiore – spiega Johnson –. Ricevo ogni giorno tantissimi messaggi in cui mi chiedono consigli, anche sulla loropersonale. Che soddisfazione sapere che poi, grazie ai miei consigli, sono ’in the game’". A cura di ...