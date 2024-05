Più che una borsa - una compagna di vita

Botte alla ex, Sean 'Diddy' Combs chiede scusa: "Disgustato da mie azioni" - Video - Botte alla ex, Sean 'Diddy' Combs chiede scusa: "Disgustato da mie azioni" - Video - "Sono davvero dispiaciuto". Il rapper Sean 'Diddy' Combs, dopo la pubblicazione da parte della Cnn del video di sorveglianza che immortala il pestaggio della ex Cassie Ventura nel 2016, si scusa sui ...

Marisol vola a New York per la borsa di studio: la reazione di Petit - Marisol vola a New York per la borsa di studio: la reazione di Petit - Marisol è la vincitrice della categoria ballo di Amici. Maria le ha offerto una borsa di studio per volare a New York: come ha reagito Petit.

Sean 'Diddy' Combs, in un video di sorveglianza il pestaggio della ex - Sean 'Diddy' Combs, in un video di sorveglianza il pestaggio della ex - La Cnn ha diffuso ieri in esclusiva un video di sorveglianza del 2016 che mostrerebbe Sean 'Diddy' Combs (già conosciuto come Puff Daddy) afferrare, spingere, trascinare e prendere a calci l'allora fi ...