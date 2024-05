Nonno uccide nipoti di 9 e 14 anni - poi si suicida

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Spagna è sotto shock dopo che un uomo armato di 72si è barricato in casa nella notte a Granada, in Andalusia, e ha ucciso i dueni di 9 e 14, per poirsi. Secondo le prime informazioni date dalla Guardia Civile. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio iminorenni dal...

L'uomo di 72 anni aveva avuto un incidente stradale lo scorso marzo in cui avevano perso la vita la moglie e la figlia , madre dei minori assassinati. L'anziano si è barricato in casa tutta la notte ma quando la polizia è entrata, questa mattina, ha ...

La Spagna è sotto shock dopo che un uomo armato di 72 anni si è barricato in casa nella notte a Granada, in Andalusia, e ha ucciso i due nipoti ni di 9 e 14 anni , per poi suicida rsi. Secondo le prime informazioni date dalla Guardia Civile. L'uomo ...

