(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - “E’ stata un’edizione che ha superato ogni nostra aspettativa, che ha trasformato ilnell’autentico palcoscenico del confronto sulledella salute e sullo sviluppo del Servizio sanitario nazionale in chiave realmente innovativa”. Così Umbert

(Adnkronos) – “E’ stata un’edizione che ha superato ogni nostra aspettativa, che ha trasformato il Convegno Aiic nell’autentico palcoscenico del confronto sulle tecnologie della salute e sullo sviluppo del Servizio sanitario nazionale in chiave ...

Scandalo del sangue infetto, l’inchiesta che fa tremare Londra: “Insabbiamenti per nascondere errori di sistema” - Scandalo del sangue infetto, l’inchiesta che fa tremare Londra: “Insabbiamenti per nascondere errori di sistema” - Assange, no all’estradizione: l’Alta Corte di Londra gli accorda un nuovo appello. “Non infondati i timori che negli Stati Uniti sia sottoposto a processo ingiusto” ...

Ingegneri clinici, 'convegno Aiic di riferimento su tecnologie per Ssn' - Ingegneri clinici, 'convegno aiic di riferimento su tecnologie per Ssn' - “E’ stata un’edizione che ha superato ogni nostra aspettativa, che ha trasformato il convegno aiic nell’autentico palcoscenico del confronto sulle tecnologie della salute e sullo sviluppo del Servizio ...

Ingegneria clinica, assegnati il premio innovazione e Aiic Awards - Ingegneria clinica, assegnati il premio innovazione e aiic Awards - Al congresso nazionale, 17 vincitori su circa 300 lavori valutati su innovazione tecnologica utile e disponibile ...