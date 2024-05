Il gatto Usyk ha sconfitto l’orso Fury

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il serpente all’ombra dell’aquila è un film con Jackie Chan, uno di quelli con la trama più semplice: un giovane orfano viene vessato dai bulli di una palestra della quale è ospite: un maestro lo allenerà per affrontarli e sbarazzarsene. Lo stile di combattimento del suo personaggio, quello “del serpente”, viene allenato in segreto, per prepararsi a spezzare il dominio dello stile “dell’aquila”, il più forte e spietato. Se il serpente si allena, appunto, all’ombra dell’aquila, prima di affrontarla, nel caso dipotremmo parlare di unche deve combattere degli orsi. Il, l’ucraino, si è allenato all’ombra degli orsi, in sordina, scalando le gerarchie di una divisione di peso inferiore e prendendosi con la forza tutto (ma proprio tutto) in quella più alta, quella dei giganti di giada, in modo ...