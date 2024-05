GPS 2024 - REQUISITI di accesso infanzia primari - secondar -a, -TP, sost -gno, personale educ -tivo, Licei Mu -icali, motoria primaria

In vigore il Nuovo Bonus giovani 2024 con gli sgravi sulle assunzioni. Il Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 30 aprile ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di ...

In vigore il Nuovo Bonus giovani 2024 con gli sgravi sulle assunzioni. Il Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 30 aprile ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di ...

Manca poco alla pubblicazione dell'ordinanza ministeriale che regolerà l'aggiornamento delle GPS docenti per il biennio 2024 /26. Dopo l'incontro politico del 15 maggio , la presentazione della Domanda è attesa per il 20 maggio . Non sono più in ...

Domanda bonus psicologo in scadenza: ancora pochi giorni per ottenere 1500 euro - Domanda bonus psicologo in scadenza: ancora pochi giorni per ottenere 1500 euro - Mancano ormai pochissimi giorni alla scadenza alla scadenza per la presentazione della domanda del bonus psicologo 2024.

Acquistare una key Windows 11 Pro al miglior prezzo - Acquistare una key Windows 11 Pro al miglior prezzo - Acquistare una key di Windows 11 Pro significa adottare la versione più recente e completa del noto sistema operativo Microsoft: seguite i nostri consigli per risparmiare. (ANSA) ...

Tutte le pensioni anticipate 2024, da quelle comuni a quelle che sbagliando, pochi usano - Tutte le pensioni anticipate 2024, da quelle comuni a quelle che sbagliando, pochi usano - Tutte le vie per la pensione anticipata nel 2024 e come funzionano tutte le prestazioni alternative alla pensione di vecchiaia ordinaria.