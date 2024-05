Genova - orrore in gita scolastica | 19enne stuprata da tre francesi sulla nave da crociera

Gli arrestati, tutti maggiorenni e di nazionalità francese, sarebbero saliti a Marsiglia. La ragazza è una 19enne romana salita con la scuola a Civitavecchia. La nave è stata bloccata nel porto di Genova per consentire le prime indagini.Continua a ...

