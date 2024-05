Drammatico incidente d’auto in provincia di Latina | 20enne con l’auto nella scarpata

(Di lunedì 20 maggio 2024) Bruttostradale questa notte a Lenola; sul posto i Carabinieri della locale Stazione che hanno prestato i primi soccorsi ad un ventenne residente a Vallecorsa (FR). Il giovane nel percorrere l’arteria stradale, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo delveicolo, ribaltandosi, e terminando la corsasottostante. Il personale del 118 lo ha recuperato e trasportato presso l’ospedale di Fondi per accertamenti, ma le sue condizioni sono subito apparse buone ed è stato dimesso poco dopo. L'articolo proviene da Dayitalianews.

Il 24enne, di origine ucraina, aveva partecipato alla prima edizione del docu-reality andata in onda nel 2017 Un tragico incidente stradale ha portato via la vita a Dimitri Tammaro Iannone , conosciuto dal pubblico televisivo per la sua ...

Si chiama Filomena Del Piano , la 19enne di Aversa, morta nel tragico incidente frontale a Villa Literno , in via Dune, tra la notte di sabato e di domenica. insieme a lei hanno perso la vita Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni, originario di Villa ...

Il tragico bilancio dell’ Incidente stradale avvenuto a Villa Literno , nel Casertano, in cui hanno perso la vita tre giovani ragazzi di vent’anni. Una strage di giovani sulle strade del Casertano: quattro morti in due diversi incidenti, entrambi ...

La conferma della Mezzaluna Rossa iraniana alla tv di Stato. "Tutto ridotto in carbone" - La conferma della Mezzaluna Rossa iraniana alla tv di Stato. "Tutto ridotto in carbone" - Nessun sopravvissuto dopo l'incidente dell'elicottero che trasportava il presidente iraniano Raisi. La conferma alla tv di Stato.

Tre bambini coinvolti in un incidente stradale - Tre bambini coinvolti in un incidente stradale - Sulla provinciale per Pandino. L'impatto fra le due auto ha fatto temere il peggio per gli occupanti della Ford: shock per i piccoli che, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze ...

Schianto al ritorno dal mare, otto feriti a Portogruaro: due sono gravi - Schianto al ritorno dal mare, otto feriti a Portogruaro: due sono gravi - L’incidente nella tarda serata di domenica 19 maggio, coinvolte tre auto. I feriti sono veneziani, trevigiani e friulano. Danni anche ad un’abitazione ...