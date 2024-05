(Di domenica 19 maggio 2024) Ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo,ha presentato il suo libro appena pubblicato in cui parla di come hala malattia

In puntata a Verissimo Daniele Bossari è tornato a parla re del tumore alla gola : come l'ha scoperto e come sta oggi L'articolo Daniele Bossari parla del tumore alla gola e svela in che modo l’ha scoperto e come sta oggi proviene da Novella 2000.

Daniele Bossari: «Ho scoperto di avere un tumore grazie alla meditazione con i cristalli» - daniele bossari: «Ho scoperto di avere un tumore grazie alla meditazione con i cristalli» - Ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, daniele bossari ha presentato il suo libro appena pubblicato in cui parla di come ha scoperto la malattia ...

Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio i Finalisti di Amici - Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio i Finalisti di Amici - Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 alle 16.30 su Canale 5.

In puntata a Verissimo Daniele Bossari è tornato a parlare del tumore alla gola: come l’ha scoperto e come sta oggi - In puntata a Verissimo daniele bossari è tornato a parlare del tumore alla gola: come l’ha scoperto e come sta oggi - In puntata a Verissimo daniele bossari è tornato a parlare del tumore alla gola: come l'ha scoperto e come sta oggi ...