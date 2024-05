(Di giovedì 16 maggio 2024) Nuovi cantieri in arrivo nell'area davanti all'ospedale di. Un intervento realizzato da Autostrade nell'ambito delle opere compensative per la terza corsia dell'A1: entrerà in esercizio ilviario sotto l'L'articolo proviene da Firenze Post.

L'ex tecnico del Pescara, Zdenek Zeman , è stato nuovamente ricoverato al Pierangeli di Pescara per accertamenti sui 4 bypass coronarici impiantati nei giorni scorsi: si teme un rigetto . Ecco quali sono le prime informazioni

Bagno a Ripoli, nuovo bypass viario sotto l'autostrada. Cambia la circolazione per l’accesso all’ospedale di Ponte a Niccheri - Bagno a Ripoli, nuovo bypass viario sotto l'autostrada. Cambia la circolazione per l’accesso all’ospedale di Ponte a Niccheri - Il traffico da e verso Antella sarà incanalato sul nuovo tracciato. L'accesso all'area ospedaliera e per il pronto soccorso avverrà solo dalla nuova rotatoria ...

Ponte a Niccheri, nuova fase dei lavori in zona ospedale. Accesso dalla nuova rotatoria - Ponte a Niccheri, nuova fase dei lavori in zona ospedale. Accesso dalla nuova rotatoria - Dalla fine di questa settimana, al via una nuova fase di cantierizzazione nell'area davanti all'ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Un intervento realizzato da Autostrade nell'ambito delle ...

Autostrada A1: nuovo bypass a Bagno a Ripoli. Cambia l’accesso all’ospedale di Ponte a Niccheri - Autostrada A1: nuovo bypass a Bagno a Ripoli. Cambia l’accesso all’ospedale di Ponte a Niccheri - Nuovi cantieri in arrivo nell'area davanti all'ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Un intervento realizzato da Autostrade nell'ambito delle opere compensative per la terza corsia dell'A1: e ...