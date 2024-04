Zhang | All’Inter i migliori e più seri Rinnovi? Nessun problema!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024) Come l’AD Giuseppe Marotta, anche Stevenparla deidi contratto dell’Inter. Ma non solo, il Presidente nerazzurro, si è espresso anche su unae di temi. INTENZIONI – Steven, intervenuto in una live su TikTok insieme all’opinionista cinese Liu Teng, dichiara: «Non dovrebbero esserci problemi coi, non sarà una cosa nell’immediato ma richiederà un iter. Nuovo stadio? In Italia ilè complicato, rischia di essere una questione lunga. Faremo sicuramente un documentario sulla vittoria del campionato, magari sotto forma di video e registrazioni conservate piuttosto che in modo narrativo. Spero un giorno di portare un calciatore cinesema al momento non ci sono giocatori adatti. Ho pensato spesso a questa possibilità ma la ...